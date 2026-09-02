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Долг Кийосаки, автора "Богатого папы, бедного папы" составляет $1,2 млрд

Долг Кийосаки, автора "Богатого папы, бедного папы" составляет $1,2 млрд

Роберт Кийосаки, автор бестселлера о финансовой свободе, задолжал банкам более $1,2 млрд. Почему гуру инвестиций хвастается своим долгом и почему эксперты предупреждают об опасности его метода.

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