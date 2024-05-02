Гемпель назвал намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов

Как отметил в беседе с РИА Новости председатель Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся киевским режимом удар по Крымскому мосту — оскал террористов.