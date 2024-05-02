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Гемпель назвал намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов

Гемпель назвал намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов

Как отметил в беседе с РИА Новости председатель Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся киевским режимом удар по Крымскому мосту — оскал террористов.

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