Гемпель назвал намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов

Как отметил в беседе с РИА Новости председатель Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся киевским режимом удар по Крымскому мосту — оскал террористов.
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