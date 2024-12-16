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Более миллиона вопросов поступило на "Прямую линию" Путина

Более миллиона обращений от россиян поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Наиболее популярным способом задать вопрос президенту по-прежнему остается именно звонок в кол-центр, таких уже более полумиллиона.

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