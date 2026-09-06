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FiNE NEWS

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В Россоши произошла драка между подростками возле лицея №11

В городе Россошь Воронежской области 6 сентября произошёл конфликт между двумя девочками-подростками, который перерос в драку на территории лицея №11, расположенного на улице Простеева.

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