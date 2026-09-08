«Теплое сияние Арктики»: туристы всего мира устремились на российский север за авророй

«Танцующее» полярное сияние начали наблюдать жители Санкт-Петербурга и других регионов России. Ярко-зеленые и синие всполохи в небе выглядят как переливающиеся волны, ленты и спирали.
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