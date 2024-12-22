В ходе исследования древний ген был перепрограммирован для создания живой мыши из стволовых клеток

Международная группа исследователей из Лондонского университета Королевы Марии и Гонконгского университета достигла беспрецедентного прорыва в науке: впервые созданы стволовые клетки мыши, способные создать полностью развитую мышь с использованием генетических инструментов одноклеточного организма, общего предка животных.
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