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В ходе исследования древний ген был перепрограммирован для создания живой мыши из стволовых клеток

В ходе исследования древний ген был перепрограммирован для создания живой мыши из стволовых клеток

Международная группа исследователей из Лондонского университета Королевы Марии и Гонконгского университета достигла беспрецедентного прорыва в науке: впервые созданы стволовые клетки мыши, способные создать полностью развитую мышь с использованием генетических инструментов одноклеточного организма, общего предка животных.

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Комментарии
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Михаил Е
Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не заменять?
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