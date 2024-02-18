Генерал Рудской заявил, что военные НАТО под видом наемников воюют на Украине

Начальник Главного оперативного управления - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.
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