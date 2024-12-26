Легендарный советский хоккеист про Гашека: «Такие люди были говном и остались говном!»

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккеист Александр Мальцев отреагировал на слова известного в прошлом вратаря Доминика Гашека, который заявил о желании переговорить с руководством НХЛ и политиками из Канады, чтобы изменить отношение к российским игрокам в лиге.