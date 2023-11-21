Расписки Cian дешевеют в преддверии публикации отчетности

Российский рынок открыл торги во вторник, 21 ноября, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,37%, до 3 195,5 пункта, индекс РТС растет на 0,27%, до 1145,65 пункта.
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