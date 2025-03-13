Caviar представила iPhone 16 Pro "Калашников" стоимостью 469 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне представила лимитированную серию iPhone 16 Pro под названием "Калашников".
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