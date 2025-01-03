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Исинбаева о смерти тренера Трофимова: «Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но главное, становиться сильной личностью. Каждый успех, каждая медаль – его заслуга»

Заслуженный тренер России Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет. «Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом – Трофимова Евгения Васильевича.

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