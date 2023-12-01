В Москве обсудили борьбу с мошенничеством

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Состоялась встреча федерального омбудсмена Татьяны Москальковой и руководителя АНО «Белый Интернет» Элины Сидоренко, где обсудили вопрос защиты граждан от цифровых угроз и укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и законности в онлайн-среде.