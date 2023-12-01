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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Москве обсудили борьбу с мошенничеством

В Москве обсудили борьбу с мошенничеством

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Состоялась встреча федерального омбудсмена Татьяны Москальковой и руководителя АНО «Белый Интернет» Элины Сидоренко, где обсудили вопрос защиты граждан от цифровых угроз и укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и законности в онлайн-среде.

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