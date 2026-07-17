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Живая Кубань

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Нефтяной танкер Nordic Zenith дважды загорелся у терминала КТК в Черном море

Нефтяной танкер Nordic Zenith дважды загорелся у терминала КТК в Черном море

Нефтяной танкер Nordic Zenith дважды загорелся у терминала КТК в Черном мореМинувшей ночью у побережья Черного моря около морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был дважды атакован нефтеналивной танкер Nordic Zenith.

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