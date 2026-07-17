Нефтяной танкер Nordic Zenith дважды загорелся у терминала КТК в Черном море

Нефтяной танкер Nordic Zenith дважды загорелся у терминала КТК в Черном мореМинувшей ночью у побережья Черного моря около морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был дважды атакован нефтеналивной танкер Nordic Zenith.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии