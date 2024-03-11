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Удар по Одессе. Целью был не Зеленский. Кого ликвидировали русские ракеты

Удар по Одессе. Целью был не Зеленский. Кого ликвидировали русские ракеты

Понедельник, 11 марта, 2024 Контакты lentaruss lentaruss — Новости ГЛАВНАЯ   В МИРЕ   РОССИЯ   США   УКРАИНА   ПОЛИТИКА   ЭКОНОМИКА «Капкан» для русских на Днепре.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, что за дебилы пишут заголовки? &quot;Удар по Одессе. Целью был не Зеленский. Кого ликвидировали русские ракеты&quot; - судя по тексту, целью был правосек Юрий Слепченко.
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