Чемпионат Франции. «Монако» примет «Ниццу», «ПСЖ» в гостях у «Анжера», «Марсель» против «Нанта»

«Монако» примет «Ниццу» в матче 33-го тура Лиги 1. «Марсель» сыграет с «Нантом», «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Анжером», «Страсбур» будет противостоять «Ренну».
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