В Евросоюзе беспомощно жалуются: США подрывают европейскую безопасность

Как Европа может управлять альянсом, созданным для контроля со стороны США. За свою 76-летнюю историю Организация Североатлантического договора пережила немало кризисов, но ни один из них не был столь серьезным, как нынешний.
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