Психолог Безус: у врачей и учителей наиболее высокий риск выгорания

Психолог, магистр нейропсихологии и нейрокоучинга Наталья Безус в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что именно профессиональный стресс выходит на первый план и наиболее сильно сказывается на психоэмоциональном фоне человека.
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