Школьных агрессоров предлагают переводить на домашнее обучение

Школы могут обязать сообщать о случаях травли в комиссию по делам несовершеннолетних. Соответствующий законопроект, дающий определение понятию «травля», направленный на профилактику буллинга среди детей и подростков, находится на финальной стадии согласования в Правительстве.
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