На трассе М-7 «Волга» в Татарстане в следующем году планируется возвести еще семь модульных пешеходных переходов.
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