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Закон, порядок, государство

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«Верба» прикрыла позиции артиллерийских расчетов в ходе тренировки на Алтае

«Верба» прикрыла позиции артиллерийских расчетов в ходе тренировки на Алтае

После подачи сигнала о наличии условного противника, автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение стрелка и задала ему азимут для стрельбы.

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