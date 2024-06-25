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Военное обозрение

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Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта

Советники Трампа предложили ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта

Если Трамп вновь станет президентом США, он попытается воздействовать на Москву и Киев, чтобы они сели за стол переговоров, пишет агентство Reuters.

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