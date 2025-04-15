Иран и Таджикистан обсудили укрепление оборонного сотрудничества

Важность развития оборонного сотрудничества между двумя странами подчеркнули в ходе обсуждения министр обороны и тыла вооруженных сил Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде и министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомал Собирзод, 15 апреля сообщает IRNA.
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