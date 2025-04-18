Одновременно в Летнем саду восстанавливают дорожки. Душ принимают хвойные - с них водой смывают зимнюю пыль и грязь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Одновременно в Летнем саду восстанавливают дорожки. Душ принимают хвойные - с них водой смывают зимнюю пыль и грязь.