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Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет

Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет

Одним из бонусов, которым NVIDIA собирается задобрить противников покупки Arm, является обещание построить новый суперкомпьютерный центр, ускоряющий разработку процессорных архитектур.

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