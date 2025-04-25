Немец застыл на пороге вагона: "Неужели теперь все русские на этом ездят в Крым". Чем удивил заморского гостя фирменный поезд Таврия.

Фото автора Традиционный анекдот в тему: Хвастаются друг перед другом русский и немец. Немец: - Вот у нас один теннисист теннисный мяч во время матча нечаянно заглотил! Он ему в рот попал, а тот сглотнул.
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