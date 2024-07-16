Разве это выдающиеся деятели культуры? Неужели они сделали что-то грандиозное или как-то особо отличились? Отмечу, что почётное звание "народный артист" достаётся именно выдающимся и особо отличившимся персонам.
За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания
Комментарии
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ВераВерная
Ну не всем же восхищаться классической музыкой, в стране большое количество любителей вот такой попсы, о представителях которой автор нам тут поведал. Как и в любой области жизни, в шоу-бизнесе огромное значение имеют связи и нужные знакомства. Про Филю и его папашку всё понятно - баба Алла посодействовала, У Аниты муж в высших кругах вращается, чего ж не порадеть родному человечку))) Малинин и Валерия в своё время много гастролировали, объехали всю страну, где только концерты не давали. Да и безголосыми их никак не назовёшь, это не Цой. Для получения звания учитываются и посещаемость концертов, и продажа билетов, и благотворительная деятельность артистов, и их участие в различных патриотических акциях. Автор неправильно ставит вопрос - а что они сделали для страны? А какие у них задачи? Стахановские нормы в забоях шахты перевыполнять? Они пели. Кто как умел. Но это их работа. Так ведь любому народному задай этот вопрос, ответить будет нечего. Ну вот такая у нас эстрада...
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15 час.
Ратник Ратник
На выборных мигингах "слуг народа" этого тоже навалом. думающих нет. о восторженное стадо всегда готово. А потом нравится/не нравится это сугубо личное мнение. А теперь сами подумайте, ЧТО КОНКРЕТНО совершил каждый из этих "звёзд" для становления настоящей культуры в России, пропаганды основ нашей нравственности, формирования чувства гордости за свою страну?
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15 час.
Александр Рус
я же и предлагаю эту премию при жизни...до конца
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13 час.
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