За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания

ВераВерная

Ну не всем же восхищаться классической музыкой, в стране большое количество любителей вот такой попсы, о представителях которой автор нам тут поведал. Как и в любой области жизни, в шоу-бизнесе огромное значение имеют связи и нужные знакомства. Про Филю и его папашку всё понятно - баба Алла посодействовала, У Аниты муж в высших кругах вращается, чего ж не порадеть родному человечку))) Малинин и Валерия в своё время много гастролировали, объехали всю страну, где только концерты не давали. Да и безголосыми их никак не назовёшь, это не Цой. Для получения звания учитываются и посещаемость концертов, и продажа билетов, и благотворительная деятельность артистов, и их участие в различных патриотических акциях. Автор неправильно ставит вопрос - а что они сделали для страны? А какие у них задачи? Стахановские нормы в забоях шахты перевыполнять? Они пели. Кто как умел. Но это их работа. Так ведь любому народному задай этот вопрос, ответить будет нечего. Ну вот такая у нас эстрада...