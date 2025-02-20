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Несекретные материалы

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Вашингтон продолжает топить Зеленского: Маск подводит диктатора под уголовную статью

Вашингтон продолжает топить Зеленского: Маск подводит диктатора под уголовную статью

На протяжении нескольких последних дней президент США Дональд Трамп и члены его команды неоднократно нелицеприятно высказались в ходе своих публичных выступлений и публикаций в социальных сетях в адрес гражданина Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Преступление против Человечества&quot; как раз по Зеленскому!
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22 час.
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