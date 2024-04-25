Сотрудники МЧС устранили течь дамбы в Абатском районе Тюменской области

Федеральная трасса Тюмень – Омск открыта для проезда Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, в настоящий момент течь устранена, вода откачивается, сообщило ведомство в телеграм-канале.
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