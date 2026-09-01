«Иран перестанет существовать, если ответит на удары США», — Трамп

Иранские СМИ сообщают, что сегодня удары США пришлись по заводу по производству рыбной муки на острове Кешм и по причалу на острове Сирике.
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