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Ротенберг поздравил с Пасхой: «Праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть. Давайте дарить друг другу только радость»

«Поздравляю всех православных с самым главным праздником – со Светлой Пасхой! Этот весенний праздник еще раз напоминает нам о том, что добро всегда побеждает зло, а жизнь – смерть.

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