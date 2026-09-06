Петербуржцев приглашают на спектакль "Спасти рядового Гамлета"

Гастролирующая труппа артистов прилетела в провинциальный городок играть спектакль "Гамлет". Но артист, исполняющий роль Гамлета, не прилетел! В труппе паника, каждый актёр придумывает, как спасти спектакль, потому что отменять нельзя – на кону гастрольный тур! Спасение приходит "за штопором"! В гостинице соседом по номеру оказывается известный Народный артист.
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