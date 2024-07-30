Владельцев телеграм-каналов могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор

Комитет Госдумы по информационной политике согласовал поправку, по которой блогеры-десятитысячникм должны будут передавать информацию о себе в Роскомнадзор, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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