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Двукратный чемпион НБА Диллон Джонс подписал контракт Exhibit 10 с «Филадельфией»

Диллон Джонс присоединился к тренировочному лагерю «Филадельфии» на условиях контракта Exhibit 10. 24-летний легкий форвард (196 см) попробует пробиться в ротацию на свой третий сезон в НБА.

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