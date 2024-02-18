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Глава профсоюза полиции Москвы Пашкин о Навальном*: «Уже про него все забыли»

Не все люди поддерживают Алексея Навального*, который был осужден, отбывал наказание исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, и там скоропостижно в возрасте 47 лет скончался в прошлую пятницу, 16 февраля.

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