Глава профсоюза полиции Москвы Пашкин о Навальном*: «Уже про него все забыли»

Не все люди поддерживают Алексея Навального*, который был осужден, отбывал наказание исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, и там скоропостижно в возрасте 47 лет скончался в прошлую пятницу, 16 февраля.