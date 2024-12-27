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Закон, порядок, государство

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  • Добрый Кот
    Хоть какая-то польза от бесполезной полиции.В Самарской облас...
  • Traveller
    Ну призывайте, призывайте... А вот под камеры ТВ растреляли бы одного-двух, сразу бы отпала бы необходимость в уговорах.МВД России призыв...
  • Дмитрий Гурин
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Штурмовики группировки войск «Восток» защищают жителей Угледара от ВСУ

Штурмовики группировки войск «Восток» защищают жителей Угледара от ВСУ

Штурмовики продолжают обеспечивать безопасность города, отбивая жалкие попытки украинских националистов снова прорваться на оставленную территорию.

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