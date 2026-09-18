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Мировое обозрение

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Saudi Aramco предупредила Европу об остановке части поставок нефти

Saudi Aramco предупредила Европу об остановке части поставок нефти

Saudi Aramco начала рассылать европейским покупателям уведомления о том, что в следующем месяце часть поставок нефти не состоится.

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