Обычный монитор, не так ли? Но внутри – Ryzen 9 и Radeon RX 6850M XT. Представлен моноблок Colorful G-One Plus, стоимость от 830 долларов

Моноблочные компьютеры обычно используются для простых задач. Но бывают и игровые варианты. Один из них – Colorful G-One Plus, который предлагает производительные компоненты и необычный дизайн для моноблока.
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