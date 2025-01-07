«Реал» поборется за узбекского защитника, звезда «Зенита» отказывается возвращаться в клуб. Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.Что в РоссииАгент защитника «Ростова» Сако подтвердил, что к игроку проявляет интерес «Трабзонспор»Александр Мысякин, Sport24Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на слухи, что к игроку проявляет активный интерес турецкий «Трабзонспор».