«Реал» поборется за узбекского защитника, звезда «Зенита» отказывается возвращаться в клуб. Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.Что в РоссииАгент защитника «Ростова» Сако подтвердил, что к игроку проявляет интерес «Трабзонспор»Александр Мысякин, Sport24Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на слухи, что к игроку проявляет активный интерес турецкий «Трабзонспор».
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