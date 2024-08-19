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Манник с вишней на кефире

Манник с вишней на кефире

Манник с вишней, приготовленный на кефире, - прекрасная выпечка для семейного чаепития. Ингредиенты Кефир - 1 стакан Манная крупа - 1 стакан Сахар - 1 стакан Мука - 1 стакан Сливочное масло - 50 г (+ для смазывания формы) Яйца куриные - 2 шт.

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