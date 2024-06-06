Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Через что прошёл актёр Владимир Стержаков

Через что прошёл актёр Владимир Стержаков

На счету артиста — не только 230 кинопроектов, но и более 50 ролей в рекламе. Владимиру Стержакову удавалось удержаться на плаву в самые кризисные времена, но не это ли в итоге сказалось на его здоровье?Владимир Стержаков Александр Стержаков в 15 лет ушел на фронт, в то время как его будущая жена оказалась на принудительных работах в Германии.

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