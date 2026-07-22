Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США обвинили в неспособности разрешить созданный ими же кризис в Иране

США обвинили в неспособности разрешить созданный ими же кризис в Иране

Эксперт Мехран Камрава из Университета Джорджтауна в Катаре заявил телеканалу Al Jazeera, что США не знают, как разрешить созданный ими же кризис на фоне продолжения эскалации атак и риторики в конфликте с Ираном.

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