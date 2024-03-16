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Врач-эндокринолог назвал заболевания, вызывающие постоянную жажду

Врач-эндокринолог назвал заболевания, вызывающие постоянную жажду

Специалисты настоятельно советуют поддерживать высокий уровень потребления воды. Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина рассказала о заболеваниях, симптомом который является повышенная жажда.

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