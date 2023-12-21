Спасатели объявили экстренное предупреждение на Сахалине

Спасатели объявили на 22-26 декабря экстренное предупреждение в центральных и северных районах Сахалина в связи с аномально холодной погодой, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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