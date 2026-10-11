В России вал по налу.

В сентябре 2026 года произошёл тектонический сдвиг в финансовых привычках россиян: впервые с весны 2022 года наличные обошли банковские счета как предпочтительный способ хранения сбережений.
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