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Военное обозрение

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Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2

Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2

Лётчик-штурмовик Александр Полунин, сбитый под Орлом летом 1943-го, прошёл плен, побег из эшелона у Борисова и партизанский отряд, вернулся в полк, а через год посадил израненный Ил-2 с 362 пробоинами — к 105-летию со дня его рождения.

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