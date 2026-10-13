Александр Полунин: из плена — обратно на Ил-2

Лётчик-штурмовик Александр Полунин, сбитый под Орлом летом 1943-го, прошёл плен, побег из эшелона у Борисова и партизанский отряд, вернулся в полк, а через год посадил израненный Ил-2 с 362 пробоинами — к 105-летию со дня его рождения.