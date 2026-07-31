Кому должны $100 триллионов? График, который всё объясняет

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну в таких случаях проявления шельмования в любых странах проводили замену валюты . Например , наша реформа перехода на цифровую через обмен старой в переводе на золото или другие драг металла или редкозёмы . Вот тогда и проявятся все барыги мира . Их не жаль совсем и можно прилюдно ликвидировать без сожаления