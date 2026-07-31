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Кому должны $100 триллионов? График, который всё объясняет

Кому должны $100 триллионов? График, который всё объясняет

Знаете, что общего у Британии, США, Франции и Германии? Все они — должники. И их долги растут такими темпами, что у любого нормального человека голова идёт кругом.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну в таких случаях проявления шельмования в любых странах проводили замену валюты . Например ,  наша реформа перехода на цифровую через обмен старой в переводе  на золото или другие драг металла или редкозёмы . Вот тогда и проявятся все барыги мира . Их не жаль совсем и можно прилюдно ликвидировать без сожаления
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1 м.