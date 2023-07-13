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Европейцы возмутились отпуском украинских беженцев на родине

Европейцы возмутились отпуском украинских беженцев на родине

Массовый отъезд украинских беженцев в отпуск на родину возмутил европейцев. Жители Чехии недовольны, что украинцы собираются отдохнуть на полученное от их государства пособие, а потом вернуться за новой выплатой, пишет Hlavné správy.

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