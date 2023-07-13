Европейцы возмутились отпуском украинских беженцев на родине

Массовый отъезд украинских беженцев в отпуск на родину возмутил европейцев. Жители Чехии недовольны, что украинцы собираются отдохнуть на полученное от их государства пособие, а потом вернуться за новой выплатой, пишет Hlavné správy.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии