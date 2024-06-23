В Грайвороне один человек погиб и трое пострадали при атаке дронов ВСУ

В многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также пострадали несколько машин и магазинТри дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали город Грайворон Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии