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В Сети появилась первая распаковка Oppo Find X5 Pro и рекламные ролики нового флагмана

В Сети появилась первая распаковка Oppo Find X5 Pro и рекламные ролики нового флагмана

Вчера был представлен флагманский смартфон Oppo Find X5 Pro с новым нейронным процессором MariSilicon X, который отвечает за улучшенную работу камеры, большой аккумуляторной батареей, быстрой зарядкой, керамической задней панелью и многим другим.

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