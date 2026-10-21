В советских учебниках по денежному обращению эта дата проходила одной строкой: «С 19 июля 1937 года курс рубля стал исчисляться на основе доллара США — 5 рублей 30 копеек за доллар».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Ребята, помогите...
- Макрон заявил, чт...
- КНДР не откажется...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым